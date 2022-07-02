Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованную Calciomercato информацию, весьма интересно, что наш соотечественник может стать частью сделки.

Все дело в том, что туринцы намерены выручить за нидерландцев сто миллионов евро. Однако «Мансити» не готов платить такую сумму. Как следствие, руководство команды может включить в свое соглашение одного из членов ФК.

В настоящее время рассматриваются два футболиста на возможный обмен с доплатой. Это Илкай Гюндоган, а также Александр Зинченко. Примечательно, что у немца контракт завершается уже через год. Это и послужило причиной такого решения.

Удалось выяснить, что руководство английского клуба оценивает этих двух игроков в 50-60 миллионов евро каждого. Остальную же сумму, которую требует «Юве», английская команда готова доплатить деньгами.

Примечательно, что это уже далеко не первая новость о том, что Зинченко может покинуть английский футбольный клуб.