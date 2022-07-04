Как информирует «НБН» со ссылкой на «Трибуна», в своем заявлении Павелко отметил:

«Начать новый сезон планируем в Киеве и области, а также Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. В данном перечне именно те регионы, у которых есть множество возможностей по футбольной инфраструктуре».

Он отметил, что руководство УАФ будет осуществлять работу со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах, по предварительным данным, стартовал чемпионат.

Также Павелко добавил, что данный список может быть расширен.

«Мы хорошо понимаем, что это весьма большой вызов», — подытожил президент УАФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, за какой футбольный клуб может перейти играть наш соотечественник, игрок Мансити Александр Зинченко.