Как информирует «НБН» со ссылкой на «Профутбол Digital», Евгений Хачериди заявил, что в настоящее время он еще подумывает над тем, чтобы окончить футбольную карьеру. Также он поведал. Как поддерживает свою форму:

«В зале в Киеве провожу тренировки. Есть ли варианты продолжать карьеру? Я уже все. Скорее всего, все. Еще решения окончательного не принял, потому не знаю».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что еще один наш земляк, Александр Зинченко, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити», может сменить команду. Также отмечалось, во сколько англичане оценивают нашего соотечественника.