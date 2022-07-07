Как информирует «НБН» со ссылкой на kicker.de, Кан полностью опроверг данные относительно того, что мюнхенский футбольный клуб собирается заменить Роберта Левандовски на Криштиану Роналду.

Дословно из заявления Оливера Кана:

«Полагаю, что Роналду является одним из величайших футболистов современности. Однако нам он не подходит. В философию нашего клуба такой трансфер не вписывается. Нам он не подходит».

Насколько известно, португалец Криштиану Роналду имеет желание покинуть футбольный клуб. Но вот сам клуб не имеет желания расставаться со своим звездным игроком.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что наш соотечественник Александр Зинченко может сменить футбольный клуб.