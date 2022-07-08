Как информирует «НБН» со ссылкой на sport.ua, российский комментатор Алексей Андронов еще в мае месяце сообщал, что экс-футболист донецкого «Шахтера» был мобилизован в ряды одной из псевдореспублик. Сейчас же эти данные подтверждает и украинский спортивный журналист Даниил Вереитин.

В Телеграм журналист написал:

«Александр Воскобойник два раза был мобилизован. Причем, оба раза принудительно. Он был в рядах «ДНР». Первый раз спортсмен сбежал оттуда через окно. Но его задержали. Второй раз футболисту бежать не удалось. Он был отправлен под Мариуполь. Там он получил ранение в ногу. Согласно последней информации, в настоящее время Воскобойник где-то под Москвой».

Ранее стало известно, что о возможном завершении футбольной карьеры заявил игрок национальной сборной Украины Евгений Хачериди.