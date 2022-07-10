Как информирует «НБН» со ссылкой на Tribuna.com, стало известно, что жертвой ракетного удара по Кривому Рогу стала двадцатилетняя спортсменка, чемпионка Украины по спортивным танцам Диана Курдель.

Как известно, девятого июля с самого утра российские захватчики нанесли ракетный удар по микрорайону Ингулец, что в Кривом Роге. В итоге на месте инцидента погибла сорокаоднолетняя женщина. Двадцатилетняя Диана Курдель и ее отец получили ранения. Они были госпитализированы. Однако, к сожалению, девушку так и не удалось спасти.

Во время обстрела Дарья вместе со своим отцом проводили тренировку на одной из спортивных площадок.

Известно, что Дарья Курдель является чемпионкой Украины по спортивным танцам, а также она становилась не один раз победительницей соревнований на международном уровне. Молодая девушка работала тренером и организатором соревнований.

Ранее в Сети был опубликован момент ракетного удара по многоэтажному жилому дому в городе Часов Яр, что в Донецкой области.