В своем Telegram-канале поддержавший «спецоперацию» Путина гроссмейстер объяснил свое решение отказаться от работы в ФШР. По словам шахматиста, он «принесет больше пользы» России, если продолжит карьеру в шахматах, информирует «НБН».

Карякин заявил, что у него нет времени и амбиций заниматься такой деятельностью, а перекладывать свои обязанности в Федерации шахмат на менеджемент он не хочет, чтобы не получить «противоположные результаты».

Россияне бурно отреагировали на заявление предателя Украины. На сайте Sports.ru появилось множество комментариев с возмущениями. Читатели напомнили шахматисту о его постоянных пропутинских высказываниях. Россияне назвали Карякина неумелым пропагандистом и посредственным шахматным энтузиастом, отметив, что он принесет больше пользы, если «просто заткнется».

Напомним, что Карякин поддержал военную агрессию РФ против Украины. Ранее шахматист стал посмешищем в Сети, получив награду от кремлевского диктатора. Россияне заявили, что пропагандист не достоин медали.