Как информирует «НБН», издание As со ссылкой на Le Parisien информирует, что агент нападающего сборной Португалии предложил ПСЖ подписать контракт с Роналду. Однако, в клубе ответили не так, как бы того хотелось спортсмену.

Так, известно, что ПСЖ не намерен осуществлять трансфер Криштиану Роналду. И это несмотря на то, что Жорже Мендеш, являющийся агентом футболиста, предложил «принцам» подписать звезду мирового масштаба. В клубе ответили, что в настоящее время трансфер Роналду в планы команды не входит.

Как известно, что сам футболист желает уйти из состава английского «Манчестер Юнайтед», так как хочет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее Криштиану Роналду отказался также подписывать и футбольный клуб из Германии «Бавария».