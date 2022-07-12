Член Международного олимпийского комитета Крэйг Риди сообщил, что функционеры МОК сомневаются в возможности спортсменов из стран, которые виновны в кровопролитии в Украине, участвовать в соревнованиях в 2024 году, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

Представитель комитета отметил, что шансы россиян и белорусов уменьшаются до нуля из-за продолжительной войны в Украинском государстве. Кроме того, многих атлетов из РФ и РБ профильные федерации дисквалифицировали, лишив их возможности бороться за медали на Олимпийских играх в Париже.

Риди отметил, что федерации согласились не приглашать спортсменов из государств, которые виновны в вооруженной агрессии в отношении украинцев. Исключением стали дзюдо, теннис и велоспорт.

Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине прошла с рядом скандалов, поскольку спортсменов из РФ и Украины «сталкивали». В частности, организаторы соревнований посадили сборные по фигурному катанию Украины и страны-оккупанта рядом друг с другом.