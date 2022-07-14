Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт Шахтера, теперь донецких футболистов будет тренировать Игорь Йовичевич. Отмечается, что контракт со специалистом был подписан на два года.

В опубликованном материале отмечается, что Игорь Йовичевич стал тридцать пятым в истории тренером «горняков». Хорватский специалист пришел на замену Роберто Де Дзерби, который буквально на днях покинул пост главного тренера клуба.

Известно, что хорватского наставника, который ранее до этого тренировал ребят из ФК «Днепр-1», уже познакомили с игроками донецкого клуба. В свою очередь Дарио Срна, являющийся спортивным директором команды, а также ее генеральный директор Сергей Палкин поздравили Йовичевича с назначением на эту ответственную должность, подарив ему именную футболку «горняков».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как боевики ОРДЛО дважды принудительно мобилизовали бывшего игрока донецкого «Шахтера».