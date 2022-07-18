Как информирует «НБН» со ссылкой на «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ», в мире спорта уже давно ходили слухи о том, что Ярмоленко должен возвратиться играть за столичный ФК «Динамо». Но, видимо, что-то пошло не так. Далее в материале о том, почему же звездный и весьма уважаемый футболист не смог вернуться играть за родную когда-то команду.

Как оказалось, все дело в том, что против возвращения Андрея Ярмоленко в «Динамо» выступил главный тренер команды Мирча Луческу.

Ранее средства массовой информации сообщали о том, что уже якобы состоялся разговор между Ярмоленко и Луческу в ходе которого стороны пришли в определенной договоренности. Но позже Игорь Бурбас сообщил, что наставник киевлян не хотел возвращения в команду Ярмоленко.

При этом отмечается, что такого рода решение специалиста сыграло главную роль. Луческу не хотел, чтобы в команде был дисбаланс. Это относится, в частности, и уровня заработной платы, а также авторитета в коллективе.

Ранее известный украинский футболист Андрей Ярмоленко не один раз выступал против российской агрессии в Украине, критикуя действия войск Путина.