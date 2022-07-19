Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Guardian.

Так, стало известно, что защитник «Мансити» Александр Зинченко сменит свою клубную прописку. Теперь Украинец будет выступать за лондонский «Арсенал». Более того, наш соотечественник уже согласовал условия для четырехлетнего контракта.

Отмечается, что контракт украинского футболиста с «Арсеналом» будет рассчитан на четыре года – до лета 2026-го.

Уже на этой неделе Александр Зинченко пройдет медицинский осмотр для нового клуба. После этого о его трансфере объявят официально. Также известно, что «Мансити» согласился отпустить нашего земляка, которому исполнилось двадцать пять лет.

Помимо прочего отмечается, что «горожане» получат от данного контракта сумму в тридцать миллионов фунтов стерлингов. Следовательно, Зинченко так и не смог установить новый трансферный рекорд среди украинцев, ведь в 2006 году Шевченко перешел в «Челси» за тридцать миллионов и восемьсот тысяч миллионов.

Ранее мы уже писали о том, на кого Мансити мог обменять Александра Зинченко.