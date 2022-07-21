Как информирует «НБН», свое обращение «Цыганский король» опубликовал в социальной сети «Инстаграм».

Так, Фьюри сообщил, что он готов отложить собственную пенсию, чтобы провести поединок с Энтони Джошуа. Он готов даже поставить свою подпись под соглашением о бое в самое ближайшее время. Но при этом он имеет определенные условия.

Так, «Цыганский король» заявил, что если Джошуа согласится на поединок, то этот бой должен быть совершенно бесплатным.

Дословно из заявления Тайсона Фьюри:

«Это является подтверждением того, что я сказал относительно поединка против Энтони Джошуа на территории Британии. Именно так устраивают бои, и я готов поставить свою подпись под контрактом уже сегодня. Но только если будут выполнены некоторые условия. Первое, бой должен быть бесплатным. И второе – должна быть бесплатная вся трансляция, а также билеты. На этом историческом британском поединке никто не должен зарабатывать никаких денег. Вот такие условия я диктую. Соглашайтесь на них, или отказывайтесь. Мир вам».

Напомним, ранее мы писали о том, как Тайсон Фьюри нокаутировал Уайта.