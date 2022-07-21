На своей Facebook-странице политтехнолог разместил пост, в котором заявил, что он рассказывает «из того, что знает» о Ломаченко. По его словам, экс-чемпион мира якобы ждет россиян, поддерживает их, радуется мелким победам оккупантов и ненавидит украинскую армию, информирует «НБН».

Петров отметил, что в отличии от Ломаченко его кум Александр Усик «в сознании», поскольку он имеет четкую проукраинскую и антивоенную позицию. Политтехнолог отмечает, что непобежденный боксер считает Ломаченко предателем.

«Лома тупо Бардаш от спорта», — заявил Петров, сравнив Ломаченко со скандальным украинским продюсером Юрием Бардашем, который сделал серию скандальных заявлений о войне и предлагал нашей стране капитулировать.

Отметим, что Ломаченко нарвался на резкую критику соотечественников еще в феврале, когда армия Путина вторглась в Украину. Боксер выложил в соцсетях публикацию с изображением, которое разозлило его фанатов – две руки в цветах флагов Украины и РФ на фоне голубя – символа мира.

Не дождалась общественность от спортсмена осуждения военных преступлений россиян и после того, как оккупанты нанесли удар в Белгород-Днестровском районе на Одесчине, уроженцем которого он является. Тогда Ломаченко просто показал кадры последствий «прилетов».

В то же время Александр Усик рассказывает правду о события в родной стране, обвиняя Россию в том, что она развязала войну в Украине и уничтожает не только военную инфраструктуру.