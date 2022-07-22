Как информирует «НБН» со ссылкой на Sabah, центральный защитник весьма близок к подписанию контракта с клубом «Адана Демирспор».

Известно, что тридцатидвухлетний украинец поставит свою подпись под контрактом на один год с опцией пролонгации еще на один сезон с турецким футбольным клубом.

Ранее до этого озвучивалась информация относительно того, что футболист имел предложение вернуться в ФК «Шахтер» (Донецк). Также известно, что над кандидатурой Ракицкого подумывал турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Касательно же турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» известно, что эта команда в минувшем сезоне заняла девятое место в Суперлиге Турции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, в какой футбольный клуб перешел еще один наш соотечественник Андрей Ярмоленко, завершивший карьеру в «Вест Хем».