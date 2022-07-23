Как информирует «НБН», сегодня из сообщения «Львовской ассоциации футбола» стало известно, что на фронте, защищая Украину, погиб воспитанник львовских «Карпат», футболист Павел Кириченко.

Сообщается, что спортсмен погиб в боях за свободу своей страны против российских оккупантов, выполняя боевое задание.

Насколько известно, погибшему футболисту было всего двадцать семь лет. Его тренерами были Роман Деркач, а также Владимир Щерба. Также за свою спортивную жизнь Павел успел побыть в составе молодежной команды Куликова.

Прощание с Героем Украины пройдет во Львове сегодня, двадцать третьего июля.

Ранее стало известно, что из-за ракетного удара России по Кривому Рогу погибла чемпионка Украины по спортивным танцам Диана Курдель.