Как информирует «НБН» со ссылкой на AFP, новый владелец отдал за чемпионский пояс Мухаммеда Али шесть миллионов долларов США.

Так, известно, что чемпионский титул был продан на аукционе за 6 миллионов и 180 тысяч американских долларов. Напомним, что данный титул Мухаммед Али смог получить в 1974 году. Тогда еще его поединок с Форманом был прозван «Грохот в джунглях».

Вещи всемирно известного боксера были проданы с молотка Heritage Auctions. Аукцион состоялся в Далласе.

Если говорить и далее о мире бокса, то известно, что уже скоро состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Более того, ране мы уже писали о том, что на поле боя Джошуа также вызвал еще один чемпион мира Тайсон Фьюри. Правда, британец для проведения такого боя выставил определенные условия.