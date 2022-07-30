Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение греческого ФК, двадцать девятого июля «Панатинаикос» официально объявил о подписании бывшего игрока «Динамо». Контракт из Вербичем заключен до 2025 года.

Известно, что словенский спортсмен воспользовался новым правилом FIFA и досрочно покинул «Динамо» (Киев).

За время нового сезона Вербич успел сыграть в одной команде с динамовцами два поединка. Оба были отыграны в квалификации Лиги чемпионов. Игры были против турецкого «Фенербахче».



В свою очередь руководство киевского клуба озвучило в социальных сетях благодарность футболисту за его старания на поле в составе «Динамо», а также пожелало всего наилучшего в его новом клубе.

Уже с четвертого августа Вербич может дебютировать в составе нового футбольного клуба. Известно, что в этот день греческий «Панатинаикос» встретится на поле с «Славией» в рамках третьего круга Лиги конференций.

Напомним, ранее мы уже писали об инциденте, который произошел во время поединка между динамовцами и турецким «Фенербахче».