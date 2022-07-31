Как информирует «НБН» со ссылкой на Vringe.com, экс-претендент на титул чемпиона в среднем весе Сергей Деревянченко весьма успешно вернулся на боксерский ринг после целой серии поражений подряд. В этом бою наш соотечественник одержал победу над спортсменом из Штатов Джошуа Конли.

Поединок сложился из десяти раундов. Он прошел в ночное время с тридцатого на тридцать первое июля в Бруклине, что в штате Нью-Йорк (США).

Наш земляк весьма активно начал бой. Однако у Конли все же получалось избегать серьезного урона. А во время одного из клинчей в первом раунде он даже рассек один из участков тела украинскому боксеру. Во время второй трехминутки наш соотечественник осуществил весьма впечатлительную комбинацию. А в следующей уже американец прошел точный апперкот.

Боксеры преимущественно работали на ближней дистанции. А во второй половине поединка Деревянченко окончательно завладел инициативой. Однако у Конли таки получалось выстоять до момента финального гонга.

В конце концов наш соотечественник единогласным решением судей одержал победу. Следовательно, Деревянченко выиграл свой четырнадцатый бой из восемнадцати на профессиональном ринге.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тайсон Фьюри сделал вызов сопернику украинца Александра Усика, британскому боксеру Энтони Джошуа, поставив определенные условия для проведения боя.