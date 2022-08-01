Как информирует «НБН», об этом информирует официальный сайт «горняков».

Таким образом, ФК «Шахтер» подписал соглашение аренды и обслуживания с тренировочным центром ТСL. Договор будет действителен на протяжении августа – ноября 2022 года.

Отмечается, что тренировочный центр располагается в пригороде Варшавы. Буквально в двадцати минутах езды от аэропорта «Шопена», или в тридцати минутах от Стадиона Войска Польского. Именно на этой арене клуб Ахметова сыграет домашние матчи в рамках Лиги чемпионов.

Директор департамента спортменеджмента Виталий Хливнюк, в свою очередь, заявил:

«Теперь мы имеем возможность пользоваться офисом, размеры которого потрясают. Также там есть конференц-зал. У нашего повара будет собственная кухня. Инфраструктура арендованной площадки предоставляет возможность проводить нам учебно-тренировочный процесс на наиболее высоком уровне. Благодаря тому, что площадка ТCL имеет удобное расположение, это позволит сократить время на логистические вопросы».

Стоит отметить, что база «Легии», которая была построена в 2020 году, входит в ТОП спортивных объектов на территории Европы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что столичный футбольный клуб Динамо потерял одного из своих легионеров.