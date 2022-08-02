В интервью Fanday Михалик рассказал, что он присылал видео о войне бывшим партнерам из российского футбольного клуба, в том числе и Тарасову. Экс-одноклубник поинтересовался все ли хорошо у украинца, после чего поинтересовался зачем тот сбросил ему эти кадры, информирует «НБН».

Украинский спортсмен объяснил россиянину, что в нашей стране идут боевые действия, на что Тарасов ответил, что он против войны. На это Михалик ответил ему, что кровопролитие начал его «вежливый президент», после чего игрок РФ не писал ему.

В 2016 году футболисты поругались из-за футболки россиянина с изображением кремлевского диктатора и надписью «самый вежливый президент». Свой выбор одежды полузащитник объяснил тем, что он хочет поддержать лидера своей страны, которого он уважает.

Когда Михалик увидел эту футболку с фото Путина, забрал и спрятал ее. Тогда одноклубник нашел ее и незаметно надел. Экс-капитан «Динамо» признался, что сжег бы эту одежду в раздевалке, если бы знал, как в будущем будут разворачиваться события.

Отметим, что регулярно напоминает миру о преступлениях россиян в нашей стране украинский боксер Александр Усик.