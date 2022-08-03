Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил соучредитель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

Ни для кого давно уже не секрет, что государство-оккупант Российская Федерация терпит на войне в Украине ежедневные потери. Защитники Украинского государства уничтожают огромное количество вражеской живой силы. По состоянию на вчерашний день, второго августа, известно, что в Украине уже погибли 41 тысяча и 170 российских военных.



В это число, по словам Комахидзе, входят и два «баскетболиста». Один из них Николай Багров, а второй – Дмитрий Лагунов. Они оба из бурятии.

Обозреватель отмечает, что Багров успел даже побывать в составе юношеской сборной бурятии. Кроме того, он выступал на местном уровне в составе одной из команд. Там же с ним в одной команде играл и уже покойный Лагунов, который родом из забайкальского края. Однако вершина его баскетбольной карьеры пришлась именно на Улан-Удэ.

Пока что неизвестно, почему и как именно эти баскетболисты оказались на войне против Украинского государства. По всей видимости, они приняли решение подписать контракты. Согласно предположению Иракли Комахидзе, эти ребята могли воевать за Россию в Украине в качестве контрактников 11-й одшбр из Улан-Удэ.

Насколько известно, оккупационные войска РФ весьма деморализованы из-за ракетных систем HIMARS, которые буквально уничтожают их на фронте.