Чтобы все украинцы имели возможность посмотреть его поединок с Джошуа в Джидде 20 августа, боксер выкупил права на его трансляцию. Крымчанин хочет, чтобы его соотечественники наблюдали за боем-реваншем в прямом эфире бесплатно, информирует «НБН».

Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram-аккаунте компании K2 Promotions промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, трансляцию поединка – подарок от боксера украинскому народу, который он сделал за свои деньги.

Жители Украины смогут посмотреть бой в любом регионе на телеканале «Суспільне», если у них нет доступа к MEGOGO или интернету. Кроме того, наблюдать за поединком все желающие также смогут на официальном YouTube-канале спортсмена.

Отмети, что 29 июня в Лондоне состоялась пресс-конференция Усика с его оппонентом Джошуа. Во время общения журналистами украинец рассказал о происходящем в родной стране, в частности, о преступлениях российских солдат.