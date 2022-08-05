Как информирует «НБН» со ссылкой на prsport.net, согласно правилам финансового фейр-плэй в Ла Лиге Испании невероятно строги в этом сезоне. В результате, переживающая и без того длительные проблемы с финансами «Барса» имеет дополнительные проблемы с регистрацией одновременно девяти своих футболистов. В частности, и звездного новичка клуба, поляка Роберта Левандовски.

Как выяснилось, руководство испанской Ла Лиги нашло определенные неточности в учетных записях каталонцев. Это касается доходов ФК «Барселона», ведь в документации клуба указана сумма в 767 миллионов евро, но данные департамента экономического контроля говорят о сумму в 667 миллионов евро.

В результате нехватки в сто миллионов евро, «Барселоне» никак не разрешают зарегистрировать девять собственных футболистов. Речь идет о Левандовски, Кунде, Кессье, Рафинью, Кристенсена, а также своих игроков, которые приняли решение подписать новые соглашения. В частности, это Гави, Дембеле, Арахуо и Роберто.

Теперь же, для решения проблемы с нехваткой денежных средств, руководство каталонцев намерено продать до сорока девяти процентов собственной компании Barcelona Studios, а также расстаться с целым рядом игроков, сократив при этом заработную плату наиболее высокооплачиваемых спортсменов «Барсы».

Напомним, ранее украинский футболист Михалик рассказал о конфликте с ярым фанатом Путина.