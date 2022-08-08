Как информирует «НБН» со ссылкой на Fotomac, двадцати однолетним игроком украинского футбольного клуба Лассином Траоре заинтересовался ФК «Фенербахче». В свою очередь сам футболист также самостоятельно проинформировал руководство клуба о своем желании перейти играть в Турцию.

В настоящее время известно, что турецкий футбольный клуб уже не в первый раз пытается подписать Траоре. И сейчас они выстраивают новую попытку осуществить свою задумку.Но последнее слово остается за ФК «Шахтер». Именно клуб будет решать судьбу Лассины.

Примечательно, что «Фенербахче» не против оформить полноценный трансфер, но только если украинский клуб снизит вои финансовые вкусы на форварда.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что определенные проблемы появились у футбольного клуба из Каталонии – «Берселоны».