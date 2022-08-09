Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky Sports, наш соотечественник продолжает готовиться к повторному поединку, который состоится двадцатого августа. При этом подготовка боксера из Украины к бою весьма разноплановая.

Тренировки Усика построены не только на ударах по грушах, спаррингах, но также он добавляет к своей подготовке определенные разнообразия. В частности, боксер сыграл в теннис, причем нестандартным по размеру мячом.

Видео такой необычной тренировки было опубликовано на Facebook-странице Sky Sports Boxing.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Александр Усик пошел на беспрецедентный шах в преддверии боя-реванша со своим британским оппонентом Энтони Джошуа. Речь шла о том, что наш соотечественник обеспечил бесплатную трансляцию поединка на территории Украинского государства.