Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу боксера в социальной сети Instagram, из обнародованного боксером видео можно сделать вывод, что наш земляк находится в отличной форме перед боем с Джошуа.

Как известно, согласно ранее сделанному заявлению Александра Красюка, который является промоутером Усика, наш соотечественник тренировался к реваншу в Дубае. А ранее до этого Александр Усик находился на территории Чехии, а точнее – в Праге.

Помимо того, ранее мы уже писали о еще одной весьма необычной тренировке, которую провел Александр Усик в преддверии поединка с британцем Эй Джеем. Речь шла о том, что украинский боксер сыграл в теннис со своими партнерами по тренировочному клубу мячом нестандартного размера.