Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пользователя социальной сети «Инстаграм» LuckyPunch, войска РФ сейчас продолжают уничтожать и пленить мирных граждан. В этой же ситуации оказался и украинский тренер по боксу Дмитрий Шурда.

Согласно обнародованному сообщению, дочь тренера украинских боксеров Ника Шурда отметила, что ее отец не выходил на связь с двадцать девятого апреля. Чемпионка Европы текущего года также добавила, что мужчина попал в следственный изолятор оккупантов.

Известно, что в момент начала полномасштабного вторжения России в Украину, тренер по боксу находился в Луцке на соревнованиях. Потом он буквально сразу же вернулся в родной город – Мариуполь. Далее он активно занимался волонтерством. Его дочь и супруга при этом уехали в более безопасное место. Далее от его дочери поступило сообщение о том, что ее отец, тренер по боксу Дмитрий Шурда, попал в больницу в оккупированном Донецке, а после – в местное СИЗО.

Напомним, ранее мы уже писали о форме, в которой перед реваншем с Энтони Джошуа пребывает Александр Усик.

