В интервью порталу Sport24 экс-защитник российских ФК «Локомотив» и «Факел» высказался по поводу легионеров, которые покинули футбольные клубы страны-агрессора на фоне войны в Украине, информирует «НБН».

Пейчинович заявил, что он не понимает их решения и негативных высказываний в адрес РФ, где они зарабатывают себе на хлеб. Футболист считает, что эти игроки «ведут себя как девочки», которые «запуганы западной пропагандой» и «не понимают, что происходит на самом деле».

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» заявил, что иностранные футболисты не заработают на Западе столько, сколько они могут получить в России. Он заявил, что это «самодостаточная» страна, где благоприятная ситуация для жизни, поэтому «предатели могут валить на все четыре стороны».

На высказывания Пейчиновича отреагировали читатели портала. В комментариях серба назвали «полезным идиотом», «дураком недели», предложили ему пойти добровольцев в ряды ВС РФ, а также отметили, что для некоторых футболистов их убеждения важнее денег.

Ранее бывший игрок «Локомотива» Тарас Михалик вспомнил о конфликте с экс-одноклубником Дмитрием Тарасовым, который вышел на поле в футболке с изображением кремлевского диктатора.