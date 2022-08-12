Спортсмен в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте поинтересовался у подписчиков, как они относятся к советнику главы Офиса Зеленского. Один из читателей страницы боксера написал, что он воспринимает Арестовича как «успокоительное, у которого закончился срок годности», информирует «НБН».

Шелестюк опубликовал фотографию политика, на котором его «состарили» с помощью фильтра, добавив, что это подписчик написал лучший комментарий.

«Активная фаза войны закончится через две-три недели», — процитировал боксер знаменитую фразу Арестовича в подписи к снимку.

Другой читатель не согласился со спортсменом, поскольку представитель Офиса Зеленского кажется ему интересным человеком. Боксер выразил свое мнение на этот счет, заявив, что Арестович «возможно интересен дедушкам и бабушкам». Шелестюк признался, что не видит и не хочет видеть его в политике, особенно на высоких должностях.

Как сообщалось, сербский футболист Неманья Пейчинович оскандалился пропагандистскими заявлениями о России и оскорбил спортсменов, которые не хотят продолжать работать со страной-агрессором.