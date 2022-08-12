Как информирует «НБН», об этом говорится в материале sport.ua.

Отмечается, что российский теннисист Андрей Рублев не весьма может сдерживать собственные эмоции. Периодически он сам от этого и страдает.

Произошло так, что во время теннисного турнира на территории канадского Монреаля, где среди участников было два гражданина РФ, случился эмоциональный инцидент. Во втором круге, когда он играл против британского теннисиста Дана Эванса, россиянин весьма не мог сдержать собственных эмоций. А во врем одной из пауз он и вовсе ударил своим кулаком по ракетке, якобы именно она виновна в его весьма неудачной игре.

В итоге все завершилось тем, что он до крови сбил себе косточки на руках. Но даже несмотря на это, победу одержать россиянин так и не смог.

Фото — sport.ua

Фото — sport.ua

Ранее мы уже писали о том, что сербский футболист Пейчинович подверг себя критике из-за своих высказываний о самодостаточной России.