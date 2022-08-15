Как информирует «НБН» со ссылкой на kh-news, известно, что в финальную стадию соревнований харьковчанки вышли с результатом 94,3667 балла, улучшив свой недавний результат на чемпионате мира.

Результат же финала чемпионата Европы оказался еще более результативным. Украинки набрали 94,7333 балла.

Примечательно, что в истории Украины это первое золото синхронисток, которое было завоевано в данном виде соревновании. Ранее до этого на протяжении четырех лет украинским дуэтам удавалось подниматься исключительно на вторую ступеньку пъедестала чемпионатов европейского уровня.

Напоследок добавил, что харьковские синхронистки лидировали и в комбинированной группе с результатом 95,2000 балла.

Как известно, Россия внесла свои коррективы войной против нашей страны в развитие спорта. Более того, российские захватчики убили и взяли в плен не одного украинского спортсмена и тренера. В частности, в СИЗО ОРДО в настоящее время находится известный тренер по боксу Дмитрий Шурда.