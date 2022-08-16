В Джидде украинский боксер пообщался с прессой накануне боя с Джошуа. К журналистам Усик вышел с необычной вещью в руках и привлек внимание массмедиа еще до того, как он начал говорить, информирует «НБН».

Перед фотокамерами спортсмен появился с мягкой игрушкой – осликом по имени Лелик. Соответствующие фотографии боксер-профессионал показал на своей странице в Instagram и в разделе Stories.

«Веселимся с Леликом», — на английском языке подписал Усик серию снимков с игрушечным осликом.

Отметим, что в субботу, 20 августа, украинский боксер встретится на ринге со своим оппонентом из Британии Энтони Джошуа. Ранее Усик показал в соцсети, как он готовится к бою, опубликовав эффектные кадры с тренировки.