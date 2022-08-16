Как информирует «НБН», супруга непобедимого спортсмена из Украины Екатерина Усик рассказала, на каком языке они разговаривают в семье.

Не так давно Екатерина Усик дала развернутое интервью СМИ, в ходе которого она поделилась информацией о войне, жизни за пределами Украины, а также профессиональной карьере мужа Александра. В ходе беседы с журналистами Екатерина разговаривала на русском.

«Уверена, ты можешь разговаривать на украинском языке. Давай через месяцев шесть, или же когда вы вернетесь, то следующее интервью мы запишем на украинском? Ведь Александр уверяет, что с детьми вы общаетесь на украинском», — спросили у жены Усика.

На это Катя ответила:

«Давай не через шесть месяцев, а давай раньше? Я очень хочу вернуться в Украину. Я стараюсь изучать украинский язык. Но у меня, к сожалению, мало практики сейчас есть, так как я нахожусь за пределами нашей страны. С детьми мы действительно говорим на по-украински. А Саша и вовсе на украинский перешел. У него все неплохо выходит».

Ранее Усик показал обществу талисман, который ему подарила его дочь.