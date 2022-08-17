Как информирует «НБН», пост такого содержания Маск написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Дословно из заявления Илона Маска:
«Помимо всего прочего, я приобретаю футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Добро пожаловать».
Ранее в Сети активно обсуждалась информация о том, что американский миллиардер Илон Маск намерен приобрести социальную сеть «Твиттер». В итоге бизнесмен расторг сделку на покупку. Он отметил, что в «Твиттер» отказались или не захотели предоставлять ему данные, которые помогли бы ему установить точное количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.
В свою очередь руководство социальной сети «Твиттер» сейчас пытается найти доказательства того, что Илон Маск пытался сорвать финансирование сделки.
Также ранее Илон Маск рассказал о возможностях робота-гуманоида Tesla Bot.
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