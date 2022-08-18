Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky Sports Boxing, по словам Александра Усика одежда, в которой он пришел на пресс-конференцию с Джошуа, является национальной казачьей одеждой. Кроме того, по словам украинского спортсмена, много мотивации к бою он получает именно от народа Украины.

Дословно из сообщения, которое опубликовал Усик:

«Это национальная одежда украинских казаков-воинов. Это красные брюки и сапоги, это наша вышиваночка. Меня мотивирует многое. Моя вера, это мой Господь и народ Украины мне дают мотивацию, а также моя семья».

Также известно, что во время конференции состоялась дуэль взглядов между Джошуа и Усиком. Наш соотечественник не смог сдерживать улыбки во время этой процедуры.

Примечательно, что после завершения битвы взглядов украинский боксер спел песню «Ой у лузі червона калина».

Ранее супруга Александра Усика рассказала о том, на каком языке их семья общается дома.