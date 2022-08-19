Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в «Твиттер» Ивана Редкача, он поставил 70 тысяч долларов США на то, что Александр Усик проиграет в поединке против Джошуа.

Так, в канун поединка, на кону которого чемпионские пояса WBA, WBO и IBF Иван Редкач заявил, что он поставил ставку на Энтони Джошуа в бою против Усика. Однако он немного усомнился в собственном решении.

«Я сделал ставку в 70 тысяч американских долларов на то, что Усик проиграет. Это деньги еще со времен боя Лопеса против Ломы. Я был уверен в Антоне. Но потом я посмотрел, как Александр ловит монетки… После этого я передумал. Но когда вернулся в отель к окошку, чтобы спросить, имею ли я право на отмену своей ставки? Но мне ответили, что уже невозможно это сделать. Теперь мне точно пи**ец».

Ранее Александр Усик прокомментировал свой образ, в котором явился на пресс-конференцию с Энтони Джошуа.