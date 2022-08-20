Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», украинская спортсменка Мария Бех-Романчук одержала победу на чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году. Более того, она поставила рекорд сезона в тройном прыжке, достигнув результата в 15,02 метра.

Известно, что Бех-Романчук одержала победу поздним вечером, девятнадцатого августа в тройном прыжке. Примечательно, что уже на четвертый финальный день в первом своем прыжке наша соотечественница показала результат в 14,81 метра, что стало новым рекордом сезона в Европе. В пятом же своем прыжке украинка Бех-Романчук в очередной раз побила свой же предыдущий результат, ставший рекордом в Европе, прыгнув на 15,02 метра в длину.

Дословно из заявления спортсменки:

«Естественно, я понимала, что могу достигнуть пятнадцатиметрового результата. Это была главная цель. Скажу вам откровенно, что я не имела среди задач получить золотую медаль. Все что я хотела, это достижение результата, который меня в итоге удовлетворил бы и принес хоть какой-то позитив».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что еще одни спортсменки из Украины, сестры-близнецы завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по артистическому плаванию.