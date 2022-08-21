Как информирует «НБН», об этом говорится в материалах сразу нескольких источников информации.

Таким образом, Александр Усик закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе. Речь идет о титуле по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В материале также говорится, что для определения победителя в данном бою судьям пришлось использовать свои записки за все двенадцать раундов, ведь спортсмены ни единственного раза так и не отправили друг друга в нокаут. Раздельным решением было объявлено победителем Александра Усика.

Насколько известно, сам бой прошел в Саудовской Аравии, а именно в Джидде.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что еще один украинский боксер Иван Редкач поставил 70 тысяч долларов на то, что Усик проиграет поединок Джошуа.