Как информирует «НБН» со ссылкой на BoxOffice, в преддверии боя в средствах массовой информации активно ходили слухи о гонорарах бойцов. Такие слухи в прессе прокомментировал промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.



В частности, Красюк нечто опроверг такие слухи. Он поспешил заверить, что нет возможности объявить настоящие цифры гонораров, однако назвал слухи в ОМП относительно четырех десятках миллионов в американской валюте преувеличением.

Дословно из заявления промоутера Александра Усика:

«К большому сожалению, даже с уважением относясь к нашим зрителям, я имею ограничения в данном вопросе из-за условий контракта. Я не имею никакого права разглашать официальные цифры. Но, как всегда ранее, наша пресса весьма преувеличивает».

Напомним, ранее мы уже писали о второй победе Усика над Джошуа.