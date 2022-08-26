Уроженец Большого Манчестера опубликовал в сторис Instagram фото со своей цитатой о потенциальном сопернике, сообщает «НБН».

В комментарии к снимку Тайсон добавил:

Я размажу его за четыре раунда. Потому что цыганский король так сказал.

Фото: Тайсон Фьюри via Instagram

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа Усик в бое-реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться на ринг и встретиться с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали много денег за сражение. Британец потребовал за поединок против украинца полмиллиарда долларов.

Также ранее мы сообщали о том, что промоутер Усика прокомментировал слухи о 40-миллионном гонораре победителя боя с Джошуа