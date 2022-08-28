Как информирует «НБН» со ссылкой на ESNEWS, боксер из Великобритании Тайсон Фьюри готов отложить собственную пенсию только ради того, чтобы провести бой с украинцем Усиком. Уже в ближайшее время якобы британец должен выступить с официальным заявлением по данному поводу.

В свою очередь менеджер нашего непобедимого соотечественника Эгис Климас заявил, что в этом бою однозначно победит Александр Усик.

Дословно из его заявления:

«Александр Усик обязательно должен победить Тайсона Фьюри. Сделать это так же само, как это было осуществлено в бою против Энтони Джошуа. Мы стремимся к тому, чтобы устроить бой с «Цыганским королем». Полагаю, это состоится в конце, а может начале следующего года на Ближнем Востоке».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Тайсон Фьюри сделал весьма неожиданный прогноз на его бой против Усика.