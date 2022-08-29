Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Федерации дзюдо Хмельницкой области.

Сообщается, что Украина потеряла еще одного выдающегося спортсмена из-за преступных действий армии Путина в нашей стране. Погиб Вадим Зеленюк, мастер спорта Украины по самбо и дзюдо.

Известно, что защитник Украины пал в боях за нашу страну вблизи Авдеевки. Там вражеские силы осуществили очередное наступление.

Краткая спортивная биография Зеленюка

Вадим Зеленюк был мастером спорта Украины по самообороне без оружия и дзюдо. В свое время он являлся победителем, а также неоднократным призером национального первенства, кубков мира, в том числе и Европы.

Почти десять лет назад, в 2013-м, Зеленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо. Тогда эти соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в плену оккупантов продолжает оставаться украинский тренер по боксу Дмитрий Шурда.