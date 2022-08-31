Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», клуб нашего соотечественника уверенно победил в поединке со счетом 1:3.

Известно, что тридцатидвухлетний футболист из Украины вышел на замену в перерыве встречи. На 90+4 минуте он поразил ворота соперника, поставив жирную точку в матче.

Примечательно, что в нынешнем сезоне Коноплянка дважды появлялся на поле. Но ни в одном из них он не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее в январе месяце мы сообщали о том, что Евгений Коноплянка разрывает контракт с донецким «Шахтером».