Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в твиттер VBET News, Александр Зинченко прокомментировал информацию о том, что лондонский Arsenal заинтересован в еще одном украинском футболисте, игроке ФК «Шахтер» Мудрике.



На это Александр Зинченко ответил, что был бы весьма рад видеть своего соотечественника рядом с собой, в одной команде. Хотя при этом он добавил, что не особо верит в то, что в ближайшее время это может произойти. Более того, сегодня, 1 сентября, в Англии закрывается трансферное окно.

Дословно из сообщения Зинченко:

«Я очень рад был бы видеть Мудрика в лондонском Arsenal, хотя и не думаю, что сейчас это вообще возможно».

Напомним, ранее мы уже писали, что лучшим игроком ФК «Шахтер» (Донецк) в 2021 году стал именно Михаил Мудрик.