Как информирует «НБН» со ссылкой на talksport, речь идет об Арсене Захаряне.

Известно, что английский клуб пытался приобрести у «Динамо» (Москва) девятнадцатилетнего захаряна. Клуб из Англии согласился заплатить двенадцать миллионов и шестьсот тысяч фунтов стерлингов. Однако экономические ограничения, которые Соединенное Королевство ввело против РФ из-за преступлений против украинского народа, не позволили осуществить такой трансфер.

Примечательно, что одной из главных преград является перевод денежных средств ФК из России. Еще одной трудностью является получение разрешения для гражданина России на работу от МВД Великобритании.

Также известно, что Захаряну так и не удалось получить рабочую визу для того, чтобы выступать за английский футбольный клуб.

Ранее украинский футболист Александр Зинченко оценил шанс Михаила Мудрика перейти в лондонский «Арсенал».