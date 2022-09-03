Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Арсенала», тренер Микель Артета сейчас не может озвучить никаких хороших новостей об игроке украинской сборной, который в результате полученной травмы колена пропустил уже две игры к ряду в Английской премьер-лиге. В настоящее время неизвестно, когда игрок сборной Украины, левый защитник лондонцев вернется в игру.

Дословно из заявления Артеты:

«К большому сожалению, касательно Александра, как и прежде новостей хороших нет. Он уже две игры пропустил. В настоящее время тренироваться с командой Алекс не в состоянии».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Александр Зинченко отреагировал на возможный переходи Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».