Как информирует «НБН», со ссылкой на iSport.ua, Льюис утверждает, что фаворитом данного боя однозначно является его соотечественник Тайсон Фьюри, действующий чемпион по версии WBC в супертяжелом весе.

Согласно мнению Ленокса Льюиса, он так считает по той причине, что британец превосходит нашего земляка в габаритах.

Дословно из заявления Льюиса:

«Я являюсь фанатом Тайсона Фьюри. Я смотрел, как он одержал победу над Уайдлером. Во всех трех боях. И многого стоит то, как именно он сделал это. Тайсон Фьюри рассказал нам, как он будет побеждать. Во втором бою я не верил ему. Но в третьем – поверил. И я собственными глазами увидел, как он делает это. Это невероятно».

В ходе своего интервью YouTube-каналу ESNEWS Льюис добавил:

«Всегда придерживался такого мнения и говорил, что хороший большой парень может одержать победу над хорошим маленьким парнем».

Ранее в команде Усика сделали заявление относительно боя между украинцем и Тайсоном Фьюри.