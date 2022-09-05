Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении телеграмм-канала KDK.

По всей видимости, футболисту уже надоело выступать за «Динамо» (Киев). А согласно словам журналиста Сергея Болотникова, в киевском клубе назревает конфликт. И все из-за того, что якобы Цыганков отказывается подписывать новое соглашение с командой и хочет покинуть ее.

Дословно из сообщения журналиста:

«Согласно моим данным, Виктор Цыганков категорически отказывается продлевать контракт с «Динамо». И, по всей видимости, в клубе теперь зреет определенный конфликт. Конечно же, я не могу утверждать этого, сейчас это просто догадки, однако существуют определенные признаки того, что какой-то конфликт таки зреет».

Напомним, ранее мы уже обращали внимание на реакцию Александра Зинченко относительно вероятного перехода Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».