Как информирует «НБН» со ссылкой на talkSPORT, тренер британца подчеркнул:

«Александр может доставить проблемы Тайсону. Однако я полагаю, что Фьюри придумает, как победить. Он весьма большой, он высокий. У него очень длинные руки. Мне лично даже не представляется, как Усик мог бы победить Фьюри. Хотя именно это и делает сверхтяжелый дивизион невероятно интересным».

Кроме вероятного боя между Усиком и Фьюри, тренер Джошуа также заговорил и о своем подопечном. В частности, он надеется на бой с Фьюри. Не исключил он и вероятности проведения третьего боя с нашим земляком.

Ранее свое мнение о бое между Фьюри и Усиком выссказал еще один легендарный боксер Ленокс Льюис.